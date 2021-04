Oud-politieman Chauvin legt geen verklaring af in rechtszaak George Floyd

Hooggeplaatste politiemensen verklaarden eerder in het proces dat Chauvin wel degelijk buitensporig geweld gebruikte. Daarmee ging hij volgens hen buiten zijn boekje. Artsen die door de aanklagers waren opgeroepen, zeiden dat Floyd is overleden aan zuurstofgebrek.

De advocaten van Chauvin zullen geen nieuwe getuigen meer oproepen, zeiden ze vandaag. Gisteren deden ze dat wel. De door hen opgeroepen getuigen moesten de theorie ondersteunen dat Floyd is overleden door drugsgebruik en bestaande gezondheidsproblemen, niet doordat Chauvin zijn knie bijna tien minuten in Floyds nek drukte. Ook haalden de advocaten een expert naar de rechtszaal die verklaarde dat Chauvin geheel terecht zijn knie gebruikte.

De Amerikaanse oud-politieman Derek Chauvin, die terechtstaat voor de dood van George Floyd, zal geen verklaring afleggen in die zaak. Dat heeft hij bekendgemaakt in de rechtbank. Hij beroept zich op het vijfde amendement - het recht om geen verklaring af te leggen.

Op 25 mei 2020 werd de zwarte George Floyd in de boeien geslagen na een melding dat hij met een vals briefje van 20 dollar sigaretten had gekocht. Politieagent Chauvin drukte vervolgens minutenlang zijn knie op de nek van Floyd, die op straat lag en riep dat hij geen lucht kreeg. De 46-jarige Floyd overleed in het ziekenhuis. Beelden van de arrestatie leidden internationaal tot grote protesten tegen racisme en politiegeweld.