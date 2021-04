Hockeysters Den Bosch kloppen rivaal Amsterdam, Laren wint degradatiekraker

Voor het eerst sinds 26 oktober 2014 hebben de hockeyvrouwen van Den Bosch in en tegen Amsterdam weten te winnen. Noor Omrani eiste in de topper in de hoofdklasse de hoofdrol op door het enige doelpunt voor haar rekening te nemen: 0-1. Den Bosch is nu de nieuwe koploper. Laren versloeg later op de avond Kampong in een degradatiekraker: 2-1.

Den Bosch nam donderdag vrijwel meteen het initiatief in het Wagener Stadion en dat leverde de ploeg van de na dit seizoen vertrekkende Raoul Ehren twee strafcorners op. Deze bleven onbenut, maar de intenties van de bezoekers waren duidelijk.

Amsterdam, dat eind oktober 2018 voor het laatst thuis verloor in de hoofdklasse, stelde er in het eerste kwart weinig tegenover. Het gemis van de geblesseerde Eva de Goede (polsblessure) leek zwaar te wegen.

In het tweede kwart viel de verdiende treffer voor Den Bosch. Omrani passeerde keepster Anne Veenendaal met een hoge flats en maakte zo haar zesde goal dit seizoen. Alleen Frédérique Matla en Lidewij Welten scoorden vaker voor Den Bosch.