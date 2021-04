Hockeysters Den Bosch kloppen rivaal Amsterdam en vestigen record

Amsterdam, dat eind oktober 2018 voor het laatst thuis verloor in de hoofdklasse, stelde er in het eerste kwart weinig tegenover. Het gemis van de geblesseerde Eva de Goede (polsblessure) leek zwaar te wegen.

Voor het eerst sinds 26 oktober 2014 hebben de hockeyvrouwen van Den Bosch in en tegen Amsterdam weten te winnen. Noor Omrani eiste in de topper in de hoofdklasse de hoofdrol op door het enige doelpunt voor haar rekening te nemen: 0-1. Den Bosch is nu de nieuwe koploper.

Matla kreeg even later de kans om de 2-0 op het bord te zetten, maar Veenendaal had een katachtige reflex in huis en hield Amsterdam zo in leven.

De thuisploeg kwam in het derde kwart dicht bij de gelijkmaker. De inzet van Fay van der Elst werd echter gestopt door keepster Josine Koning, die met haar ploeggenotes jacht maakte op de zeventiende clean sheet van het seizoen. Een record in de hoofdklasse.