Facturen drinkwaterbedrijf Waternet al maanden vertraagd

De rekeningen van drinkwaterbedrijf Waternet zijn al sinds november vertraagd. Het bedrijf is overgestapt naar een nieuw facturatiesysteem waardoor er vertraging is ontstaan in het versturen van facturen. Klanten hebben hier geen direct bericht over ontvangen. Voor een deel van de klanten is de facturering weer begonnen.

Waternet is verantwoordelijk voor de drinkwatervoorziening van de gemeenten Amsterdam, Amstelveen, Diemen, Heemstede, Muiden, Muiderberg en Ouder-Amstel. Het bedrijf is goed voor 540.000 aansluitingen, waarvan 10 procent zakelijk is.

Opeengestapelde facturen

Informatie over de vertraging van de facturen werd niet via brieven of e-mails naar klanten verstuurd en was alleen vindbaar op de website. Volgens een woordvoerder was hiervoor gekozen omdat men bang was dat het tot onduidelijkheden zou leiden als de brieven over de vertraging later zouden binnenkomen dan de alsnog verstuurde factuur.

Voor klanten die de opeengestapelde facturen niet in één keer kunnen betalen, heeft Waternet een betalingsregeling. Er wordt geen vertragingsrente in rekening gebracht. De facturering van drinkwater zou volgens een woordvoerder rond half mei weer volgens planning moeten verlopen.

De facturering van de waterschapsbelasting wordt wel nog drie maanden uitgesteld. Klanten worden hiervan trapsgewijs op de hoogte gesteld, om overbelasting van de klantenservice te voorkomen.

Verscherpt toezicht

Vorige week werd bekend dat onder meer Waternet onder verscherpt toezicht is geplaatst. Uit onderzoek van de Inspectie Leefomgeving en Transport blijkt dat de drinkwaterorganisatie zowel op bestuurlijk als organisatorisch niveau de digitale beveiliging niet goed op orde heeft.

Volgens Waternet staan beide zaken los van elkaar.