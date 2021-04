Hof: Akwasi hoeft niet vervolgd te worden voor Zwarte Piet-uitspraak

Op de Dam was een groot aantal mensen bijeen uit protest tegen gewelddadig politie-optreden in de VS, naar aanleiding van de dood van George Floyd. Akwasi's hield ene toespraak en zei onder meer: "Op het moment dat ik in november een Zwarte Piet zie, trap ik 'm hoogstpersoonlijk op zijn gezicht."

Rapper en activist Akwasi hoeft niet te worden vervolgd voor zijn uitspraak over Zwarte Piet tijdens de anti-racismedemonstratie op de Dam in Amsterdam, in juni vorig jaar. Dat heeft het gerechtshof bepaald .

Uitspraak Akwasi over Zwarte Piet tijdens Black Lives Matter-demonstratie - NOS

Eerder had het OM al besloten om de rapper daar niet voor te vervolgen. De officier van justitie zag de uitspraak wel als opruiend, maar seponeerde de zaak voorwaardelijk. Daar werden twintig klachten over ingediend, waarna het gerechtshof in Amsterdam naar de kwestie keek.

Wel opruiend, geen straf

Het hof oordeelt nu dat de uitspraak van Akwasi inderdaad als opruiend kan worden beschouwd, maar dat de beslissing van de officier van justitie ook begrijpelijk is om onder bepaalde voorwaarden niet te vervolgen.

De officier van justitie heeft namelijk als voorwaarde gesteld dat Akwasi in zijn proeftijd geen strafbare feiten mag plegen en dat hij afstand moet nemen van zijn uitspraken. Ook moet hij aan zijn achterban en de samenleving als geheel publiekelijk duidelijk maken dat geweld ontoelaatbaar is bij het voeren van een discussie over Zwarte Piet.

"Op deze wijze heeft de officier van justitie gekozen voor een de-escalerende en preventieve wijze van afdoening en tevens de strafwaardigheid van het handelen van Akwasi onderstreept", oordeelt de rechter.

Gelijkheidsbeginsel niet geschonden

Er waren ook klachten dat het gelijkheidsbeginsel geschonden zou zijn omdat het in andere zaken zoals de 'minder Marokkanen'-uitspraak van PVV-leider Wilders en de 'Blokkeerfriezen' wel tot vervolging kwam. Daar gaat de rechter niet in mee omdat er te veel verschillen zijn tussen die zaken en deze zaak.

De klagers reageren teleurgesteld. Volgens hun advocaat vrezen zij dat anti-Zwarte Piet-activisten in de beslissing van het hof een aanknopingspunt zullen zien om het Sinterklaasfeest - nog meer dan nu - in de toekomst te verstoren. "Het signaal dat hiervan uitgaat baart cliënten zorgen, al heeft het hof nadrukkelijk overwogen dat de seponering zeker geen vrijbrief is voor een oproep tot geweld", laat advocaat Richard van der Weide weten.