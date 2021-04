Deen wint voor tweede keer World Press Photo, nu met deze coronafoto

De Deense fotograaf Mads Nissen heeft voor de tweede keer de World Press Photo gewonnen. Dit jaar krijgt hij de meest prestigieuze fotoprijs voor The First Embrace, een foto die een 85-jaar oude vrouw toont die door een 'knuffelgordijn' een sociaal werker omhelst. Het is haar eerste knuffel in vijf maanden tijd.

The First Embrace, door Mads Nissen (Denemarken) - Mads Nissen

De foto is genomen op 5 augustus 2020 in de Braziliaanse stad São Paulo. Het land werd in 2020, en ook dit jaar weer, hard getroffen door het coronavirus, met tot nu toe meer dan 13,5 miljoen besmettingen en rond de 360.000 doden. "Toen ik over deze crisis hoorde en over het slechte leiderschap van president Jair Bolsonaro die het virus vanaf het begin al negeert en het een "klein griepje" noemt, voelde ik een drang er wat aan te doen", zegt fotograaf Nisssen. In maart vorig jaar sloten verzorgingstehuizen in Brazilië hun deuren voor bezoekers. In de zomer werd op steeds meer plekken het 'knuffelgordijn' gebruikt, een groot stuk doorzichtig plastic, zodat bewoners toch fysiek contact konden hebben. Nissen noemt zijn foto "een verhaal over hoop en liefde in de moeilijkste tijden". "Deze iconische foto van de covidcrisis symboliseert het meest buitengewone moment van onze levens, overal", zegt jurylid Kevin WY Lee. "Ik zie kwetsbaarheid, verlies en afstand, ondergang maar ook overleving, allemaal gevat in één foto. Als je er lang genoeg naar kijkt, zie je vleugels: een symbool van hoop." Zie in dit artikel de andere genomineerde foto's en lees de verhalen erachter.

De World Press Photo wordt jaarlijks uitgereikt aan een fotograaf wiens "visuele creativiteit en vaardigheden een beeld hebben opgeleverd van een belangrijk evenement van groot journalistiek belang". Nissen krijgt een geldprijs van 5000 euro. Hij won ook al in 2015, toen met een intieme foto van twee Russische homo's in Sint-Petersburg. De foto was onderdeel van een project over homofobie in Rusland:

De winnende foto uit 2015 - Mads Nissen

Beste fotoverhaal Naast de prijs voor de beste foto is er ook een Story-prijs. Het gaat daarbij om een serie foto's die een verhaal vertellen. Winnaar in deze categorie is Antonio Faccilongo uit Italië. Hij portretteerde Palestijnse families die slachtoffer zijn van het conflict tussen Israël en de Palestijnse gebieden: