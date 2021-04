OM eist 15 jaar tegen zoon voor doodslaan gemeenteraadslid

Het Openbaar Ministerie eist vijftien jaar cel tegen een 22-jarige man die in augustus vorig jaar zijn vader in hun woning in Sint-Michielsgestel om het leven bracht. De verdachte bekende vandaag in de rechtbank dat hij zijn vader meerdere malen met een klauwhamer sloeg op diens rug en hoofd.

De vader van de verdachte, Jack de Vlieger, zat in de gemeenteraad van Sint-Michielsgestel. De man van 64 werd dood gevonden in de garage van zijn huis. Volgens het OM zijn schedelbreuken, ribbreuken, een klaplong en ernstig bloedverlies vastgesteld. De zoon wordt verdacht van moord.

De verdachte doodde zijn vader naar eigen zeggen na een ruzie over zijn eetstoornis. Het slachtoffer zou tegen zijn zoon hebben gezegd dat hij maar beter zelfmoord kon plegen, meldt Omroep Brabant.

Regelmatig ruzie

Die opmerking was volgens de verdachte de druppel. "Ik wilde gewoon vrij zijn. Ik moest hem pijn doen, zoals hij mij ook altijd pijn deed. Dat lukte niet met woorden, die gleden van hem af", vertelde de verdachte op de zitting.

Na een douche ontdekte hij dat zijn vader nog niet dood was en sloeg hij hem nogmaals. De verdachte dacht dat zijn vader een "monster was dat niet dood kon".

Volgens de verdachte hadden hij en zijn vader geregeld ruzie. "Hij maakte mijn leven tot een hel", zo zei hij. Ook had de zoon naar eigen zeggen al langer last van zelfmoordneigingen.

'Frequente psychische mishandeling'

Ook het OM stelt dat de relatie tussen vader en zoon allesbehalve goed was. "Het gezinsleven was vreselijk", aldus de officier van justitie. Volgens deskundigen was er sprake van chronische psychische mishandeling door de vader van het gezin. "De langdurige onderdrukking binnen het gezin in combinatie met onvrijheid, isolement en langdurige en frequente psychische mishandeling doet denken aan een situatie van chronische terreur."

Ook concluderen de deskundigen dat de verdachte onder meer borderline heeft en dat hij daarom minder toerekeningsvatbaar is. Ze achten de kans op herhaling klein en adviseren verder geen behandeling. Justitie houdt daar rekening mee in de strafeis en eist daarom geen tbs maar een gevangenisstraf.

Volgens de officier van justitie kan de moord op De Vlieger niet los worden gezien van het voor de verdachte traumatiserende gezinsklimaat. "Jarenlange terreur van een dominante vader was aanleiding voor deze moord, maar mag nooit een reden zijn voor zo veel geweld."

De uitspraak is over twee weken.