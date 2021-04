Djokovic lijdt tegen Evans in Monte Carlo eerste nederlaag van het jaar

Daniel Evans heeft in de derde ronde van het masterstoernooi in Monte Carlo gestunt met een zege op Novak Djokovic. De nummer 33 van de wereld versloeg de nummer 1 met 6-4, 7-5.

De 30-jarige Brit kende een geweldige start. Vanaf de baseline maakte hij de rally's lang en kwam hij een dubbele break voor te staan. Djokovic knokte zich nog terug tot 4-4, maar de eerste set ging naar Evans.

In de tweede set kwam Djokovic met 3-0 voor, maar Evans bleef vertrouwen houden in zijn spel en verraste soms met een dropshot of service volley. De Serviër, die woensdag nog een prima indruk maakte en dit jaar nog niet had verloren, ging steeds meer fouten maken en moest na twee uur de Brit feliciteren.