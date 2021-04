8797 nieuwe besmettingen, gemiddelde stijgt

Coronatest voorstelling Guido Weijers - ANP

Bij het RIVM zijn tot 10.00 uur vanmorgen 8797 nieuwe bevestigde coronabesmettingen gemeld. Dat zijn er 3317 meer dan gisteren, maar volgens het RIVM zijn daarvan 2000 meldingen nagekomen. Zij ontbraken gisteren door een storing in de ict-systemen. Op woensdag en donderdag is bovendien het aantal positieve tests vrijwel altijd hoger dan in de rest van de week. Dat komt doordat mensen zich in het weekend minder laten testen en er in de loop van de week vervolgens een 'inhaaleffect' ontstaat.

Aantal besmettingen blijft op hoog niveau - NOS

Gemiddeld stijgt het aantal positieve coronatests ook: afgelopen week werden gemiddeld 7317 positieve tests per dag geregistreerd. Dat is een stijging van 10 procent vergeleken met een week eerder. 4 miljoen prikken In de strijd tegen het coronavirus zijn naar schatting van het ministerie van Volksgezondheid 4 miljoen prikken gezet. Het gaat daarbij om het aantal gezette prikken, niet het aantal gevaccineerden. Het aantal gevaccineerden loopt achter op de oorspronkelijke planning. Halverwege maart is de vaccinatieprognose naar beneden bijgesteld. Daarnaast is afgelopen dinsdag een herberekening gemaakt, waardoor het aantal gezette vaccinaties in een klap met 600.000 steeg.

Nederlands vaccinatietempo opgeschroefd - NOS

In de ziekenhuizen nam de bezetting af. Er liggen nu 2477 mensen met corona in het ziekenhuis (gisteren: 2499), van wie 789 op de IC (gisteren: 784), meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding. De corona-bezetting in de ziekenhuizen is daarmee al ruim een week min of meer stabiel, zowel op de verpleegafdelingen als op de intensive cares.

Aantal IC-patienten stabiel rond 790 - NOS

Bij het RIVM werden 14 overleden covid-patiënten gemeld. Gisteren waren dat er 28. Het daggemiddelde is ten opzichte van vorige week wel gestegen: van vorige week 19 doden per dag naar gemiddeld 25 doden per dag deze week.

Gemiddeld aantal doden stijgt licht - NOS

Hoe het aantal doden zich ontwikkelt, hangt mede af van het aantal besmettingen in verpleeghuizen. Er zijn nu 178 verpleeghuizen waar de afgelopen twee weken minimaal één coronabesmetting is vastgesteld. Een week geleden waren dat er 186. Toch lijkt er langzamerhand wel een eind gekomen aan de felle daling die sinds januari in de verpleeghuizen te zien is geweest.