Braziliaanse variant is ‘zorgelijk’, maar pas op langere termijn

De Braziliaanse covidvariant P1 lijkt op dit moment besmettelijker, ernstiger voor jongeren en beter bestand tegen de bestaande vaccins. Bovendien waart hij al rond in Nederland. Moeten we vrezen voor een vierde golf?

Op dit moment is slechts 1,5 procent van de besmettingen er eentje met P1. Het OMT gaat er op dit moment vanuit dat de variant waarschijnlijk zo'n 49 procent besmettelijker is dan de 'klassieke' variant. De Britse variant, nu verantwoordelijk voor meer dan 90 procent van alle besmettingen, is ongeveer 33 procent besmettelijker.

Kunnen we wel versoepelen met een besmettelijker virus in aantocht, dat bovendien harder toe lijkt te slaan bij jongeren en minder goed lijkt te reageren op vaccins?

Op termijn dominant

Marion Koopmans, lid van het OMT, maakt zich zorgen over de variant, alleen ziet ze de risico's dankzij de combinatie van maatregelen, vaccins en het warmere weer dat in aantocht is, eerder op lange termijn. "Voor de korte termijn verwacht ik niet het grootste probleem van de Braziliaanse variant. Ik denk wel dat we moeten kijken naar wat er in de zomer en ook ná de zomer gaat gebeuren."

Daarover denkt ook het RIVM na. De kans dat de Braziliaanse variant de overhand neemt, is op basis van de tot nu toe bekende gegevens niet onwaarschijnlijk. "In de regel is het zo dat de meest besmettelijke variant op termijn altijd de dominante variant wordt", zegt een woordvoerder.

Koopmans acht het niet onwaarschijnlijk dat de vaccins regelmatig moeten worden aangepast aan de nieuwe varianten. Dit zou betekenen dat we naar een systeem gaan waarbij de vaccinatie jaarlijks terugkeert in aangepaste vorm, om de bescherming in stand te houden.

RIVM: zorgen, maar nog geen waarschuwing

Het RIVM waarschuwde eind 2020 voor de Britse variant op basis van de toen beschikbare gegevens over de verspreiding in het Verenigd Koninkrijk. De voorspelling was toen aanleiding voor het kabinet voor het verstevigen van de maatregelen.

Eenzelfde waarschuwing voor de Braziliaanse variant geeft het RIVM nu niet. "We maken ons zorgen om de cijfers en de variant wordt meegenomen in de projecties. De Braziliaanse variant lijkt besmettelijker dan de Britse, maar het verschil is niet zo groot als tussen de Britse en de 'klassieke' variant."

RIVM-baas Jaap van Dissel verwacht dat de aanwezigheid van de Braziliaanse coronavariant verder zal toenemen in Nederland, zo zei hij vandaag in de Tweede Kamer. "Er moet ook nog veel worden geleerd over of vaccinaties ook beschermen tegen de Braziliaanse variant. Toch is de voorspelling dat het aantal besmettingen over het algemeen afneemt."