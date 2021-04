Díaz wint koninginnenrit in Ronde van Turkije, voor online-renner Vine

De 25-jarige Australiër was in december de winnaar van de Zwift Academy, een talentenprogramma van het online wielerplatform. De hoofdprijs was een profcontract bij Alpecin-Fenix.

De Deen Anthon Charmig was de eerste die vertrok en hij pakte direct een gaatje. Charmig werd teruggehaald door Alpecin-renner Jay Vine, die afgelopen winter een contract verdiende via het online platform Zwift.

Profcontract via Zwift

Op de laatste klim (12,1 kilometer à 6,3 procent) werd de Zwitser Joel Suter als laatste vroege vluchter in de kraag gevat, waarna de strijd om de ritwinst kon beginnen.

Díaz nam de leiderstrui over van Mark Cavendish, die de afgelopen drie etappes won. De 35-jarige Brit haakte af aan de voet van de laatste beklimming en verloor veel tijd.

José Manuel Díaz heeft in de Ronde van Turkije de vijfde etappe gewonnen. De Spanjaard van de kleine ploeg Delko bleek in de koninginnenrit naar de top van de Gögübeli de sterkste klimmer.

Toch ging de ritzege in Turkije niet naar Vine. Díaz was meegeslopen met de Australische online-renner en versloeg hem in de eindsprint. Na drie tweede plekken van Jasper Philipsen greep Alpecin-Fenix zo opnieuw net naast de dagzege.

Jetse Bol was de beste Nederlander op de zeventiende plek, op 1.23 van ritwinnaar Díaz.

Algemeen klassement

In het algemeen klassement heeft Díaz 4 seconden voorsprong op Vine en 6 op Eduardo Sepúlveda, die in de vijfde etappe als derde eindigde. De Ronde van Turkije gaat vrijdag met een relatief korte rit over 129 kilometer van Fethiye naar Marmaris.