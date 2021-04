VS kondigt nieuwe sancties tegen Rusland aan vanwege hack van vorig jaar

De Verenigde Staten hebben nieuwe sancties tegen Rusland aangekondigd. Zo zet het land tien Russische diplomaten uit. De sancties zijn een reactie op een grote Russische hack van vorig jaar, waarbij een aantal overheidsinstanties werd getroffen, maar ook op de veronderstelde poging van Rusland om de Amerikaanse verkiezingen van vorig jaar te beïnvloeden.

De maatregelen worden genomen tegen personen en instellingen in Rusland die achter de hack zouden zitten en in opdracht van het Kremlin zouden hebben gehandeld.

Door de hack werden Amerikaanse overheidsinstanties en bedrijven vorig jaar massaal geïnfecteerd met malware die computersystemen doorzoekt op veiligheidsfoutjes. Bron van de hack was waarschijnlijk geïnfecteerde software van het bedrijf SolarWinds, dat met veel overheidsdiensten samenwerkt. De hack zou maanden hebben geduurd, en onder meer Amerikaanse ministeries, softwaregigant Microsoft en het beveiligingsbedrijf FireEye werden getroffen.

Uitnodiging

De Amerikaanse president Biden nodigde zijn collega Poetin gisteren al in een telefoongesprek uit voor een top "in een derde land" om alle onderwerpen die spelen tussen de landen te bespreken. Het is niet bekend hoe Poetin op de uitnodiging van Biden heeft gereageerd.

In het gesprek uitte Biden zijn zorgen over de situatie in Oost-Oekraïne en op de Krim en benadrukte hij dat de VS de Oekraïense soevereiniteit en territoriale integriteit steunt. De VS dreigde met krachtig optreden tegen stappen van Rusland die daartegen indruisen. Maar ook over inmenging op het gebied van verkiezingen en cyberaanvallen zei Biden gisteren al dat de VS het niet tolereert.