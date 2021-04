Terwijl Tokio aftelt, wordt er ineens serieus getwijfeld aan doorgaan Spelen

Leider Japanse regeringspartij zaait twijfel over doorgang Olympische Spelen - NOS

Honderd dagen voor de start van de Olympische Spelen in Tokio liet John Coates weten dat het afgelasten van het evenement vanwege de coronapandemie absoluut niet aan de orde is. Een dag later wordt er ineens getwijfeld aan de woorden van de vicevoorzitter van het Internationaal Olympisch Comité.

Namens regeringspartij LDP spreekt Toshihiro Nikai zijn zorgen uit, nu de besmettingen in Japan weer flink zijn toegenomen. Sinds de piek in januari waren de coronazorgen niet zo groot. Japan zit al in de vierde coronagolf.

"Het lijkt onmogelijk om de Spelen door te laten gaan, ze moeten wellicht afgelast worden", vreest Nikai als de situatie in zijn land verergert. "Als de Spelen leiden tot een toename van het aantal besmettingen, heeft het geen zin om ze überhaupt te houden."

Woorden wegen zwaar

Nikai is de eerste politicus die het optimisme doorbreekt. En de woorden van de secretaris-generaal wegen voor de Japanners zwaar.

"Secretaris-generaal betekent dat hij de tweede persoon is binnen de partij, dus echt wel een belangrijk persoon", aldus NOS-correspondent Kjeld Duits. "Maar de regering heeft vandaag opnieuw bevestigd dat de Spelen gewoon doorgaan."