Ministers bij Tjeenk Willink: coronaherstelplan niet aan ons

De voorzitter van de Sociaal-Economische Raad, Mariëtte Hamer, zei gisteren juist tegen Tjeenk Willink dat de vertraagde kabinetsformatie niet mag betekenen dat het nog lang duurt voordat er een herstelplan ligt. "We kunnen ons niet permitteren om te wachten", was haar boodschap.

"Hoe groter de onderwerpen en hoe meer het gaat over echt structurele economische zaken, hoe meer het voor de hand ligt dat dat straks aan formerende partijen is", zei minister Hoekstra van Financiën na afloop.

Het drietal benadrukte vandaag dat ze mensen niet in de kou laten staan, omdat ze wel doorgaan met steunpakketten. "Iedereen van ons snapt de zorgen van ondernemers goed", zei Van 't Wout (Economische Zaken). Het derde steunpakket loopt tot 1 juli en er wordt nu gesproken hoe het daarna verder gaat.

"We hebben discussie over alle regelingen die er zijn", zei Koolmees (Sociale Zaken). "Het is onze verantwoordelijkheid om te voorkomen dat mensen tussen wal en schip belanden." Half mei wordt meer bekendgemaakt over hoe ze dat willen doen.

Vakbond FNV en werkgeversorganisatie VNO-NCW willen dat de coronasteunmaatregelen tot het einde van het jaar verlengd worden. Daarvoor pleitten ze vandaag in een brief aan Tjeenk Willink.