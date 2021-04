Amber Alert stuurt gebruikers reddingspetitie per sms, politie verbaasd

Normaal gesproken geeft de politie input voor wanneer een Ambert Alert verstuurd wordt, maar Netpresenter BV, het bedrijf dat de technische infrastructuur heeft ontwikkeld, bedient het systeem. Van Tankeren: "Hier is het systeem niet voor bedoeld."

Woordvoerder Koen van Tankeren van de politie zegt de actie met "verbazing en verwondering" te hebben gadegeslagen. "We hebben heel veel reacties gekregen van gebruikers van het systeem die zo'n bericht niet verwachten en er niet van gediend zijn."

Begin deze maand maakte de politie bekend te stoppen met de samenwerking met Amber Alert. Meldingen van vermiste kinderen worden vanaf 22 juli opgenomen in Burgernet.

De politie besloot te stoppen uit kosten- en efficiëntieoverwegingen. Volgens de wet had de overeenkomst tussen het bedrijf dat Amber Alert heeft gebouwd en de politie eigenlijk via een aanbesteding moeten verlopen. Het huidige contract loopt af en de politie heeft ervoor gekozen om geen aanbesteding uit te schrijven, maar meldingen van vermiste kinderen in het eigen Burgernet-systeem op te nemen.

Volgens Amber Alert heeft Burgernet echter een kleinere naamsbekendheid en is het niet ingericht op het sturen van dezelfde soort meldingen. Ook is er geen goede integratie met het opsporen van kinderen in het buitenland, zei Amber Alert. Daarop werd een petitie gestart om Amber Alert te behouden.

De samenwerking tussen Amber Alert en de politie loopt nog tot 22 juli. Of de sms vanochtend gevolgen heeft voor de samenwerking tot die tijd, en of Amber Alert daarmee privacywetgeving heeft geschonden, kan de politie nog niet zeggen.

De petitie is volgens Amber Alert inmiddels meer dan 50.000 keer ondertekend. Amber Alert was niet bereikbaar voor een reactie.