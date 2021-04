Middelbare school in Groningen ontruimd na dreiging

Een middelbare school in Groningen is op last van de politie ontruimd. De school kreeg een dreigement binnen. Over de aard daarvan kan de politie nog niets zeggen.

Het gaat om het H.N. Werkman Stadslyceum in het centrum van Groningen. De school is uit voorzorg ontruimd.

"Wij hadden examentraining tot onze teamleider zei: 'De les wordt gestopt. Pak alles maar in'. En toen zijn we door undercover agenten naar buiten begeleid", zegt een van de leerlingen tegen RTV Noord.

Serieus

Het is niet bekend hoeveel leerlingen in de school aanwezig waren. De lessen gaan online verder.

De politie onderzoekt de aard van het dreigement. Een woordvoerder zegt dat ze de situatie "erg serieus nemen" en "alles doen wat nodig is".