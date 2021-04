Grote chipfabrikanten houden rekening met tekorten tot na 2021

Een van de belangrijkste chipproducenten, TSMC, houdt er rekening mee dat de chiptekorten tot in 2022 kunnen duren. Dat heeft de topman van het bedrijf, C.C. Wei, gezegd in gesprek met analisten naar aanleiding van de meest recente kwartaalcijfers.

De topman van chipfabrikant Intel, Pat Gelsinger, ging gisteren in een interview met The Washington Post nog een stap verder en zei dat het nog "een aantal jaar" kan duren voordat de problemen helemaal verdwenen zijn. Beide bedrijven schoven afgelopen maandag aan bij een virtuele bijeenkomst die was georganiseerd door het Witte Huis om te problemen te bespreken.

De vraag blijft voorlopig groter dan het aanbod. Diverse storingen, het uitvallen van een fabriek in Texas door extreme kou eerder dit jaar, een brand bij een fabriek in Japan en een stroomstoring bij TSMC zelf, maken de situatie er niet beter op.

Wat de zaak extra compliceert is dat automakers momenteel bij meerdere fabrieken bestellingen plaatsen omdat ze niet zeker weten welke erdoor komen, zegt een deskundige tegen de Amerikaanse krant. Dat maakt het voor chipfabrikanten lastig om te zien waar ze op korte termijn op in moeten zetten.

Omzet gestegen naar 13 miljard dollar

TSMC produceert, in tegenstelling tot Intel, geen chips voor zichzelf. Het werkt in opdracht van andere partijen. De omzet van het Taiwanese concern kwam in de eerste drie maanden van dit jaar uit op 13 miljard dollar (omgerekend bijna 11 miljard euro), een stijging van ruim 25 procent in vergelijking met de periode vorig jaar. De stijging is desondanks een stuk minder groter dan een jaar eerder.

Uit de cijfers van TSMC blijkt verder dat de auto-industrie momenteel de grootste stijger is in bestellingen in vergelijking met het vorige kwartaal. De vraag naar chips in smartphone daalde juist. Tegelijkertijd levert de chipproductie voor smartphones wel verreweg het meeste op; de auto-industrie is een veel kleinere inkomstenbron.

De chipproductie voor de auto-industrie groeide het hardst, maar is slechts een klein deel van de omzet (bekijk hier de grafieken op groot formaat: groei en omzet).