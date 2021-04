Kromowidjojo en Weertman, het ultieme 'maar niet obsessieve' zwemkoppel

Weertman weet dat voor hem die perfecte race niet bestaat. Hij heeft nu al alle scenario's in zijn hoofd die hij in Tokio kan tegenkomen. Die visualiseert hij stuk voor stuk zodat hij er straks op het goede moment op kan anticiperen.

Kromowidjojo vertelt in de nieuwste NOS Olympische Podcast over dat proces: "Ik droom altijd groot." En daarbij is ze eigenlijk altijd op zoek naar de perfecte race.

Het werk nemen ze natuurlijk mee naar huis. Dat kan ook niet anders. Kromowidjojo: "Maar we zijn niet obsessief met zwemmen bezig. We analyseren thuis niet rustig onze trainingen. We houden ons niet bezig met elkaars zweminhoudelijke zaken. Dat laten we aan de trainers over."

Weertman vult aan: "Je vraagt weleens advies. Maar als ik twijfel over mijn training ga ik naar mijn coach, dan vraag ik niet Ranomi."

Kromowidjojo: "We zijn alle twee praktisch en denken aan wat nodig is om ons doel te bereiken. Tegen Ferry klagen heeft geen zin."

Dag en nacht

Want hoewel ze dus met dezelfde focus toewerken naar hun Olympische Spelen, verschillen ze - zeker thuis - soms als dag en nacht. Hij is namelijk geen ochtendmens en heeft - als openwaterzwemmer - even nodig voordat hij op gang is. Zij - sprintster van nature - is het type 'aan is gaan'.

En Weertman wil altijd winnen. Kromowidjojo ziet thuis ook wel de lol in van een simpel spelletje, maar hij niet. Weertman geeft lachend toe: "Ik zoek alleen maar wedstrijdjes op die ik kan winnen." Alle twee tegelijk: "Altijd, ja."