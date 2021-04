Kritische ombudsman in Polen moet vertrekken: 'Burgers verliezen hun bescherming'

Hij was jarenlang een van de meest invloedrijke tegenstanders van de conservatieve regering: de Poolse ombudsman Adam Bodnar. Hij procedeerde tegen anti-lhbti-maatregelen, inperking van het abortusrecht en strafmaatregelen voor kritische rechters. Maar er komt een einde aan het werk van de kritische mensenrechtenadvocaat: het hooggerechtshof bepaalde vanochtend dat hij uit zijn functie wordt gezet.

De zaak maakt veel los in Polen. Oud-premier en voormalig voorzitter van de Europese Raad Donald Tusk zegt dat met het ontslag van Bodnar het land nog meer in handen komt van de regerende rechts-conservatieve partij Recht en Rechtvaardigheid (PiS). "Dit is geen aanval op de ombudsman, dit is een aanval op alle burgers", twitterde Tusk deze week. Ook de Eurocommissaris voor Waarden en Transparantie houdt de kwestie in de gaten.

Het zit zo: de ambtstermijn van Bodnar verliep al afgelopen najaar, maar zijn voorgestelde opvolger werd meermaals afgekeurd door het parlement. De Sejm, het lagerhuis dat in handen is van PiS, weigerde in te stemmen met zijn voorgestelde opvolger. Bodnar kon daarom aanblijven.

Een groep PiS-politici was het daar niet mee eens en probeerde de 'demissionaire' ombudsman via het Constitutioneel Hof uit zijn ambt te zetten. De rechters gaven hen gelijk: het "illegitieme" aanblijven van Bodnar is in strijd met de grondwet. Binnen drie maanden moet hij zijn kantoor hebben verlaten.

"De uitslag was te voorspellen, want de rechters van het Hof zijn meermaals bekritiseerd om hun gebrek aan onafhankelijkheid", zei Bodnar terneergeslagen in een gesprek met de NOS voorafgaand aan de uitspraak. "Daarnaast schoven PiS-politici niet onder stoelen of banken dat ik dankzij deze procedure eindelijk kan worden vervangen."