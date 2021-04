Twee jaar na Van der Poel een nieuwe Gold Race: 'Hier was het, hier stortte hij neer'

Mathieu van der Poel na het winnen van de Amstel Gold Race in 2019 - ANP

Het laatste beeld dat op ieders netvlies staat van de Amstel Gold Race, is Mathieu van der Poel die in april 2019 ter aarde stort op het Limburgse asfalt. De Nederlands kampioen zal er dit keer niet bij zijn en ook de juichende menigte ontbreekt. Want het devies van de organisatie is duidelijk: publiek, blijf thuis. Er moest vanwege de coronacrisis een nieuw parcours worden uitgestippeld. "Hoe dat er precies uitziet? We rijden rondjes rond Valkenburg. Eigenlijk lijkt het een beetje op het WK-parcours van negen jaar geleden", weet oud-renner en analist Stef Clement, die woensdag de 55ste editie alvast verkende met presentator Herman van der Zandt.

Herman en Stef verkennen parcours Gold Race: 'Hier lag Van der Poel' - NOS

"Het is steeds bergop en bergaf. Steeds positie kiezen. Het is de herhaling van die klimmetjes, 38 in totaal bij de mannen, die je gaat nekken", ontdekt Clement. Het zijn geen 38 verschillende klimmetjes. De mannen rijden dertien rondjes (de vrouwen zeven) en in elk rondje komen ze de Geulhemmerberg, de Bemelerberg en de Cauberg tegen. De Mathieu van der Poel Allee Alleen in het finalerondje laat het mannenpeloton de Cauberg links liggen. Dan gaat het parcours over de nieuwe 'Mathieu van der Poel Allee'. "Hier reed hij in een streep het gat dicht. Maar het parcours is dit keer zo zwaar, dat we daar een volledig uiteengereten peloton zullen zien."

Zondag vanaf 8.30 uur bij de NOS: een nieuwe Amstel Gold Race - NOS

Het wordt een loodzware editie. "Ik verwacht een afvalkoers. Er zitten weinig momenten voor herstel in het parcours. Wie we kunnen opschrijven? Alaphilippe, Van Aert. Of Roglic, waarom niet?" Clement betwijfelt of er kansen zijn op een nieuwe Nederlandse zege. "Door het wegvallen van Tom Dumoulin en het niet starten van Van der Poel en Bauke Mollema mis je de meest aansprekende namen. Misschien Ide Schelling?" In december 2019 blikte Van der Poel terug op zijn sensationele zege. Bekijk hieronder de beelden.

Met Van der Poel terug naar Gold Race: 'Krijg er nog kippenvel van' - NOS

Door het aanpassen van het parcours is de lengte van de wedstrijd korter dan normaal. De mannen leggen in dertien ronden 216,7 kilometer af, de vrouwen komen in zeven rondes van 16,6 kilometer tot een afstand van 116,3 kilometer. JubiLeo-editie Clement valt nog iets op. "Let op bij de doorkomst op de Cauberg. Daar heb je een park en de eigenaar daarvan zet de jubilaris van deze editie, koersdirecteur Leo van Vliet, in het zonnetje met grote doeken. Het is de 25ste editie voor Leo. Je zou dit dus ook de jubiLeo-editie kunnen noemen."