Wat weten we eigenlijk nog meer over het Janssen-vaccin door uitrol in VS?

Eigenlijk zouden we vandaag beginnen met het Janssen-vaccin in Nederland. De eerste 80.000 prikken, die Nederland afgelopen maandag heeft ontvangen, waren bestemd voor zorgmedewerkers en cliënten in de GGZ. Omdat Johnson & Johnson tijdelijk hun leveringen aan Europa heeft stilgelegd en opriep om de geleverde doses niet te gebruiken na meldingen van mogelijke bijwerkingen, heeft ook Nederland besloten nu niet te prikken.

In de VS wordt sinds begin maart geprikt met Janssen. Laten we eens kijken naar wat daar bekend is over het vaccin waarmee maar één prik nodig is.

Eind februari werd het Janssen-vaccin daar goedgekeurd. Het land kreeg meteen 4 miljoen doses om te beginnen. Sinds gisteren is het prikken gepauzeerd, omdat er onderzoek wordt gedaan naar zes meldingen van de zeldzame combinatie van trombose en een laag aantal bloedplaatjes. Een verband tussen de meldingen en het Janssen-vaccin is niet vastgesteld.

Naast de VS is Zuid-Afrika het enige andere land waar ook met Janssen is geprikt. Daar zijn 290.000 vaccinaties gezet bij zorgmedewerkers. Er is geen enkele melding van het trombose-ziektebeeld binnengekomen.

7 miljoen geënt

In de ongeveer tweeënhalve maand tijd waarin de Amerikanen nu met Janssen hebben geprikt, zijn 7 miljoen mensen ingeënt. Er zijn duizenden meldingen van mogelijke bijwerkingen binnengekomen bij het Amerikaanse VAERS, dat bijwerkingen van vaccins in de VS bijhoudt. De meest voorkomende meldingen zijn hoofdpijn, koorts, rillingen, pijn, vermoeidheid, misselijkheid en duizelig zijn. Deze meldingen werden verwacht, omdat ze ook voorkwamen bij proefpersonen tijdens de studie naar het vaccin.

Ook allergische reacties op het vaccin zijn gemeld. Omdat die reacties vaak snel ontstaan na de prik is het volgens het Amerikaanse CDC - vergelijkbaar met het Nederlandse RIVM - belangrijk dat mensen na de prik nog een kwartier op de vaccinatieplek aanwezig blijven. Dat gebeurt in Nederland nu ook al bij het vaccineren met de andere vaccins.