Zo bespraken Oekraïense strijders de Buk-raket en MH17-ramp

In een chaotische strijd schieten pro-Russische rebellen in Oekraïne in juli 2014 een passagiersvliegtuig uit de lucht: vlucht MH17. Bij de ramp komen alle inzittenden om het leven, onder wie ook 196 Nederlanders.

Voor die beschieting staan vier verdachten terecht. Vandaag worden de zittingen in dit MH17-proces hervat.

Zondag publiceerde Nieuwsuur een verhaal over duizenden afgeluisterde telefoongesprekken van een van de verdachten: Sergej Doebinski. Het gaat om taps die de geheime dienst van Oekraïne had op twee nummers van hem.

Met die tapes maakte NOS op 3 dit interactieve verhaal. Je kunt horen welke rol alle vier de verdachten uit de zaak hadden in de uren rond de ramp: