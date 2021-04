Wekdienst 15/4: Kamerdebat over coronabeleid • Ajax in EL-kwartfinale

Goedemorgen! Vandaag debatteert de Tweede Kamer over het coronabeleid. En Ajax probeert zich ten koste van AS Roma te plaatsen voor de halve finales van de Europa League.

We beginnen met het weer. Vandaag zijn er perioden met zon, maar vooral in de ochtend is er nog kans op een bui. De wind draait van noord naar noordoost en is overwegend matig. In de middag is het 9 of 10 graden.

Ga je de weg op? Hier vind je het overzicht van de werkzaamheden. Check hier de dienstregeling voor het spoor.

Wat kun je verwachten?

De Tweede Kamer debatteert over het coronabeleid. Aan bod komt de vaccinatiestrategie, nu het vaccineren met Janssen-vaccins tijdelijk is opgeschort. En het nieuwe stappenplan waarmee Nederland weer "open" moet, wordt behandeld.

Het Europees Hof neemt een besluit over het verbod op pulsvisserij. Minister Schouten heeft het Hof in 2019 verzocht om dit verbod ongedaan te maken.

De rechtbank doet uitspraak in de zaak tegen Tahsin E., de man die een aanslag wilde plegen op de Canal Parade tijdens Gay Pride in Amsterdam. Het Openbaar Ministerie eiste eerder een celstraf van 253 dagen en tbs met voorwaarden.

Ajax probeert zich ten koste van AS Roma te plaatsen voor de halve finales van de Europa League; De Amsterdammers verloren eerder met 1-2 tegen de Italiaanse club.

Wat heb je gemist?

De vier oudste kinderen van Gerrit Jan van D. starten een civiele rechtszaak tegen hun vader. De strafzaak tegen de man die jarenlang met zijn kinderen verborgen zat in een boerderij in Ruinerwold werd vorige maand stopgezet vanwege zijn slechte gezondheid. Maar de kinderen willen toch dat een rechter een oordeel velt over de zaak, zei hun advocaat Corinne Jeekel in het tv-programma Op1.

De strafrechter staakte de zaak tegen Van D. vorige maand. De 68-jarige Van D. kreeg in 2016 op de boerderij in Ruinerwold een beroerte. Hij is half verlamd, kan amper praten en zijn zicht, geheugen en realiteitszin zijn ernstig aangetast. Hij werd verdacht van vrijheidsberoving van alle negen kinderen en van seksueel misbruik van de twee oudsten.

Volgens Jeekel is een civiele zaak wel mogelijk. "Voor zover ik weet, staat hij niet onder curatele. Strikt genomen is hij dus handelingsbekwaam en zo iemand kan je dagvaarden", zei ze in het praatprogramma. "Eind volgende week zal ook een dagvaarding aan hem betekend worden door de deurwaarder. Die is bijna klaar."

Ander nieuws uit de nacht

Ontvoerde bemanningsleden van schip Nederlands bedrijf vrijgelaten: De tanker Davide B, die vaart onder Maltese vlag, werd een maand geleden overvallen voor de kust van Benin, in West-Afrika, waarbij vijftien bemanningsleden werden meegenomen.

Vulkaan op Saint-Vincent 'blijft voorlopig nog wel rommelen', denken experts: "Het zou zo nog maar een jaar kunnen duren", schat geoloog Richard Robertson in.

Canadees parlementslid door het stof na videovergadering in blootje: Volgens William Amos van de Liberal Party uit Quebec ging zijn camera per ongeluk aan toen hij na het joggen aan het omkleden was.

En dan nog dit:

Het voorbereidende onderzoek voor de restauratie van Paleis Soestdijk is in volle gang. Beetje bij beetje geeft het paleis verrassingen en ook geschiedenis prijs aan studenten, die zich bezighouden met restauratie en conservatie.