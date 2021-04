Verhagen judoot niet alleen voor zichzelf, ook voor het team: 'Ik moet het halen'

Nog geen olympisch ticket: judoka Verhagen begint stress 'beetje te voelen' - NOS

Judoka Sanne Verhagen heeft op de komende Europese kampioenschappen in Lissabon een dubbele last te dragen. Niet alleen moet ze zich nog kwalificeren voor de Olympische Spelen, het is ook van haar resultaten afhankelijk of Nederland in Tokio kan uitkomen op het nieuwe onderdeel Mixed Team Event. Vrijdag is de lichtgewicht judoka een van de eerste deelneemsters die namens Nederland in actie komen op de EK in de Portugese hoofdstad. Over de druk die haar situatie met zich meebrengt, maakt ze zich niet al te veel zorgen. "Ik moet zorgen dat ik het ga halen. De druk wordt niet groter omdat er ook een teamwedstrijd is. Alles hangt met elkaar samen."

EK judo bij de NOS De EK judo worden van vrijdag tot en met zondag gehouden in Lissabon. Beelden zijn dagelijks te zien in de uitzendingen van Studio Sport, op NOS.nl en in de NOS-app.

Het zit zo. Tijdens de Spelen staat voor het eerst een gemengde teamwedstrijd op het programma. Een land moet daarvoor in verschillende gewichtsklassen een judoka kunnen leveren. Die mogen alleen meedoen als ze zich ook individueel geklasseerd hebben. De ontbrekende schakel in het Nederlandse team is Verhagen, die uitkomt in de klasse tot 57 kilogram. Medaille nodig Zij staat op dit moment twintigste op de wereldranglijst, terwijl de eerste achttien plaatsen zich voor de Spelen. Ze heeft nog een aantal toernooien om punten te verzamelen. Om te beginnen de EK. Haar doel is helder, een medaille veroveren. "Ik denk dat ik de afgelopen maanden goed opgebouwd heb. Ik merk dat steeds meer dingen beter gaan. Dus ik moet er vertrouwen in hebben." Lukt het niet, dan is er nog een achterdeur richting Tokio. Elk continent mag extra judoka's aanwijzen. Pascal Bakker, manager topsport van de judobond, heeft er alle vertrouwen in dat zijn pupil aanspraak maakt op zo'n plek: "Zij staat ruim binnen de marge."

Sanne Verhagen - Pro Shots