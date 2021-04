De wederopstanding van Karsdorp, van 'ramp' naar vaste waarde bij Roma

Rick Karsdorp - ANP

"Ik heb op dit moment geen enkel contact met AS Roma. Dat is inderdaad vreemd. Het zou een signaal kunnen zijn dat ze er klaar mee zijn." In mei 2020 blikt Rick Karsdorp in gesprek met NOS-verslaggever Bert Maalderink vooruit op het huidige voetbalseizoen. Eigenlijk heeft de rechtervleugelverdediger, op dat moment verhuurd aan Feyenoord, geen idee voor welke club hij een jaar later zal spelen. Karsdorp staat op dat moment nog altijd onder contract bij AS Roma, de club die hem in 2017 van Feyenoord heeft overgenomen. De eerste jaren in de Italiaanse hoofdstad zijn een aaneenschakeling van dieptepunten geweest, met veel blessureleed en weinig speeltijd. Het lijkt er dan ook op dat de wegen van Karsdorp en Roma in de zomer van 2020 zullen scheiden. Er is interesse van clubs als Atalanta Bergamo en Genoa en een transfer lijkt onvermijdelijk. Eerlijke kans Tegelijkertijd zit het niet in het karakter van Karsdorp om zomaar genoegen te nemen met een vertrek door de achterdeur. Hij blijft hopen dat hij kan laten zien waarom Roma drie jaar eerder zo'n vijftien miljoen euro voor hem heeft betaald.

AS Roma-Ajax bij de NOS De return in de kwartfinales van de Europa League tussen Ajax en AS Roma is donderdag vanaf 21.00 uur live te volgen via een liveblog op NOS.nl en de NOS-app en via Langs de Lijn En Omstreken op NPO Radio 1. Een samenvatting van het duel is te zien in het Late Journaal op NPO 1 vanaf 23.25 uur.

Karsdorp gaat om tafel met trainer Paulo Fonseca en kersvers clubeigenaar Dan Friedkin. De gesprekken geven hem het vertrouwen dat hij aan het begin van zijn vierde contractjaar in Rome een nieuwe, eerlijke kans zal krijgen. Het perspectief op speeltijd groeit bovendien wanneer concurrent Alessandro Florenzi vertrekt naar Paris Saint-Germain. Karsdorp ziet plots weer mogelijkheden. Hij blijft bij AS Roma en is vastbesloten om er nog één keer vol voor te gaan. 'Het was een ramp' Wat volgt, is zijn beste seizoen in lange tijd. In de dertig competitiewedstrijden die Roma tot dusver speelde, kwam Karsdorp 26 keer in actie en leverde hij al vijf assists. Ruim drie jaar na z'n komst is de 26-jarige rechtsback eindelijk uitgegroeid tot een vaste waarde.

Roma-speler Karsdorp: 'Mijn focus ligt niet op EK, moet je aan anderen vragen' - NOS

"Tot dit seizoen was het een ramp", meent Massimo Cecchini, die AS Roma namens de Italiaanse sportkrant La Gazzetta dello Sport wekelijks ziet spelen. "In de eerste periode na z'n komst naar Italië was Karsdorp niet genoeg gefocust. Tegenwoordig is hij veel professioneler en, niet onbelangrijk, blessurevrij." Dat laatste is absoluut van belang. Karsdorp heeft inmiddels een lange geschiedenis van forse blessures. Nota bene in zijn debuutwedstrijd voor Roma in 2017 scheurt hij de kruisband van zijn linkerknie, waardoor zijn volledige eerste jaar bij de club de mist ingaat. Terug naar huis In de zomer van 2019, na twee moeizame seizoenen in Italië, kiest Karsdorp voor een tijdelijke terugkeer naar Feyenoord. In de vertrouwde omgeving van De Kuip hoopt hij zijn niveau uit het kampioensjaar van de Rotterdammers weer te halen.

Oktober 2019: Karsdorp heeft Feyenoord in het Europa League-duel met FC Porto op 2-0 gezet - ProShots