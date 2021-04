Politie: minder criminaliteit, maar meer cybercrime en oplichting

Op veel vlakken is de geregistreerde criminaliteit in het eerste kwartaal afgenomen, maar digitale criminaliteit nam juist flink toe. Dat concludeert de politie. In absolute aantallen nam fraude waarbij individueel burgers worden opgelicht, enorm toe: van 25.500 geregistreerde gevallen in het eerste kwartaal van vorig jaar, tegen 37.000 gevallen in het eerste kwartaal van dit jaar. Dat is een toename van 45 procent.

Ook het aantal gevallen van cybercrime, zoals ransomware en DDOS-aanvallen, steeg. Daarbij ging het vorig jaar nog om 2000 gevallen in het eerste kwartaal, tegen meer dan 3800 gevallen dit jaar. Dat is bijna een verdubbeling.

De politie denkt dat de stijging deels komt door de coronacrisis. "Mensen zijn meer online en doen vaker online-aankopen", zegt Theo van der Plas, bij de politie belast met de bestrijding van cybercrime. Dat er meer cybercrime is, is niet nieuw, stelt hij. "Maar meestal was de toename bescheidener, zo rond de 25 procent. Dit is een forse tegenvaller."

Minder criminaliteit

Op veel andere vlakken nam de geregistreerde criminaliteit juist af. In de eerste drie maanden van dit jaar lag het aantal geregistreerde misdrijven 13 procent lager dan een jaar eerder.

Van der Plas vindt dat de politie meer geld moet krijgen om digitale criminaliteit op te sporen, zo'n 300 miljoen euro. Er zouden onder meer hoogopgeleide rechercheurs bij moeten komen.

Daarnaast ziet hij graag dat het moeilijker wordt om onder de radar te blijven. "Iedereen kan nu een anonieme simkaart kopen en onder de radar blijven", zegt hij. "De pakkans op internet is een stuk kleiner dan in de fysieke wereld, dus je ziet nu dat sommige criminelen de overstap maken."

Vorige week constateerde de Cyber Security Raad al dat het de politie over de schoenen loopt, doordat veel bedrijven hun beveiliging niet op orde hebben.