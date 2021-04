VNO-NCW, FNV willen nationaal herstelplan • VS verlengt prikpauze Janssen-vaccin

De vaccinatiepauze in de Verenigde Staten met het Janssen-vaccin wordt met zeker een week verlengd. Een beoordelingscomité van de Amerikaanse gezondheidsinstantie CDC zegt meer tijd nodig te hebben voor een oordeel over het vaccin. Bekeken wordt of en hoe het vaccin het beste kan worden ingezet.

Dinsdag werd het prikken met het Janssen-vaccin in de VS gepauzeerd na zes meldingen van een zeldzame vorm van trombose, die zich voordeden bij vrouwen tussen de 18 en 48 jaar. Een vrouw overleed. In de VS zijn 7,2 miljoen prikken gezet met het Janssen-vaccin.

Sommige leden van het comité hebben gepleit voor een prikpauze van zeker een maand, maar zo'n lange pauze wordt nu niet ingelast. "Ik wil niet het signaal afgeven dat er iets grondig mis is met dit vaccin, want daarmee ben ik het niet eens", wierp een van de leden van het beoordelingscomité tegen.

Nederland heeft 80.000 doses van het Janssen-vaccin in de opslag liggen. Die worden voorlopig niet gebruikt.