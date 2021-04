Versoepelingen in Zeeuwse verpleeghuizen • Miljoen kaartjes aangevraagd voor 538 Oranjedag

Partijleider Van der Plas van BBB heeft genoeg van het lekken door het kabinet en anderen over coronamaatregelen. Zij wil dat de Kamer eerder wordt geïnformeerd dan de pers. "Het is belachelijk dat wij als Kamerleden in de Telegraaf moeten lezen wat de uitkomst is van het Catshuisoverleg", zei ze in het coronadebat. "Afgesproken is dat de Kamer eerst wordt geïnformeerd en zeg niet dat dat niet kan."

Zij deed demissionair premier Rutte daarom een voorstel: een WhatsApp-groep met alle 150 Kamerleden. "Typ een berichtje, druk op verzend en we zijn allemaal op de hoogte."

Van der Plas wil de groep zelf wel aanmaken en beheren. In het debat diende ze motie in om zo'n app-groep op te richten. Ze vindt het ook een goed plan in het kader van een betere verhouding tussen de Tweede Kamer en het kabinet, een onderwerp waar de laatste tijd veel over wordt gesproken. En verschillende partijen klagen al langer over het feit dat zij allerlei, soms tegengestelde, berichtgeving in de media lezen, terwijl de Kamerbrief over de coronacrisis pas vlak voor het debat bij hen binnenkomt.

Premier Rutte voelt niets voor zo'n app-groepje. In een reactie op Van der Plas haar motie zei hij dat het kabinet "zo spoedig mogelijk" na de persconferentie geïnformeerd wordt over de kabinetsplannen. Volgende week wordt over de motie van Van der Plas gestemd. Dan zal duidelijk worden of er meer voorstanders zijn.