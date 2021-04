TivoliVredenburg maakt zich op voor 3FM Awards • Reguliere zorg verder afgeschaald

In het Kamerdebat over de coronacrisis hebben SP en PvdA gepleit voor een ruimhartige bonus voor alle medewerkers in de zorg van 500 euro. Zij zijn het niet eens met de keuze die zorgminister Van Ark aan de Tweede Kamer heeft voorgelegd. 500 euro voor een beperkte groep zorgmedewerkers, of 200 euro voor allemaal.

"Het voorstel van de minister is gênant", zei SP-leider Marijnissen. "Wel een miljard euro naar prettesten om weer naar het casino of een pretpark te kunnen, maar de belofte over de zorgbonus komen we niet na." Ploumen van de PvdA sluit zich hierbij aan: "Kap met een miljard euro in een zwart gat gooien voor de fieldlabs. We kunnen de zorg niet afschepen met een halve fooi."

VVD en D66 vinden het op zich te verdedigen dat het geld wordt verdeeld over de zorgmedewerkers die ook echt meer werkdruk hebben ondervonden. Zorginstellingen zouden dat ook zelf moeten aangeven. Zij willen van de minister weten wat er precies mogelijk is. Die komt later in het debat aan het woord.