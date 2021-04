RIVM: kiezen welk type vaccin te vertragend • GGD-chef verdedigt terugfluiten GGD Noord-Limburg

Er komt voorlopig geen mogelijkheid om te kiezen welk vaccin je wilt. "Een vrije keuze zou vertragend kunnen werken", zegt Jaap van Delden van het RIVM in een briefing in de Tweede Kamer.

"Zolang er schaarste is, werkt het geven van een vrije keuze vertragend. Dit is in ieder geval zo tot en met juni en juli. Ik zie voor die tijd geen ruimte voor mensen om te kiezen. Ik wil de snelheid van het vaccineren niet belemmeren door mensen de keuze te geven. Dit is bij de griepprik ook niet zo. De Gezondheidsraad bepaalt welk vaccin voor wie beschikbaar komt, daar wil ik me aan houden."

Van Delden ging ook in op een vraag of huisartsen niet zelf mogen beslissen of ze het AstraZeneca-vaccin inzetten voor kwetsbare mensen onder de 60 jaar. "Tot eind mei hebben we alle AstraZeneca-vaccins nodig voor 60-plussers. Dit is in prioriteit gesteld boven kwetsbaren van onder de 60. We moeten ons aan die volgorde houden."

Mensen die de eerste prik hebben gehad met AstraZeneca kunnen ook hun tweede prik krijgen met dit vaccin. "Dat had de Gezondheidsraad al aangegeven, het is geen medisch probleem. We hebben ook niet de luxe om iets anders te kiezen", zegt Tiemen Bloemberg, programmadirecteur testen en vaccineren van de GGD GHOR.

Volgens Van Delden van het RIVM wordt het maximaal door de EU toegestane aantal vaccins ingekocht. Hij zegt ook open te staan voor het Russische Spoetnik-vaccin. "Maar het moet wel eerst door het EMA worden goedgekeurd. Zodra dat gebeurt, is er geen enkele reden om het niet te kopen." Volgens hem is het probleem alleen dat het niet meer echt nodig is als de vaccins pas in het vierde kwartaal kunnen worden geleverd.