Reguliere zorg verder afgeschaald • 'Stoppen met AstraZeneca niet overwogen'

"Er is nooit sprake van geweest om te stoppen met het AstraZeneca-vaccin, maar juist om ermee door te gaan met een kleine verschuiving van de vaccins tussen de groepen", zegt Bart-Jan Kullberg, voorzitter van de Gezondheidsraad in de briefing in de Tweede Kamer. De raad gaf vorige week het advies om 60-minners een alternatief vaccin aan te bieden vanwege de zeer zeldzame bijwerking van de combinatie van trombose en een laag aantal bloedplaatjes.

Kullberg wijst erop dat pas op 7 april, de dag voor het advies werd uitgebracht, door Britse cijfers duidelijk werd hoe vaak de zeldzame bijwerking voorkomt: ongeveer 1 op 100.000 tot 1 op 250.000. Kullberg zegt gisteravond aanvullende gegevens van het EMA te hebben gekregen, waaruit blijkt dat de bijwerkingen vooral optreden in de tweede week na de vaccinatie en vooral bij jonge vrouwen. Er zijn geen data die erop wijzen dat er een verhoogd risico is voor 60-plussers, ook niet bij de tweede prik.

Kullberg zegt dat het tijdsinterval tussen de eerste en tweede prik bij alle vaccins naar 12 weken kan. "We weten zeker dat de tweede dosis echt nodig is, maar de eerste beschermt al voor een deel: ongeveer 60 tot 70 procent in de eerste zes weken. Per saldo scheelt het een tot vijf ziekenhuisopnames per dag. Dat is een relatief klein voordeel. Je zou die stap kunnen maken, maar dat moet je afwegen tegen het wijzigen van het programma."

Het effect van inzetten op eerste prikken is pas na twee of drie weken te verwachten. Het effect op ziekenhuisopnames is pas na vier tot zes weken te zien. "Eerste prikken beschermen zo'n 80 procent tegen opname in het ziekenhuis, dat is fantastisch", zegt Kullberg. "Bij volledige gevaccineerden is de bescherming 95 procent is."