Miljoenen Britten wachten op operatie • Versoepelingen in Zeeuwse verpleeghuizen

In Zuid-Frankrijk, in de buurt van Montpellier, is deze week de eerste drive-thru-vaccinatiestraat in het land geopend. In de Verenigde Staten bestaan zulke drive-thru's voor vaccinaties al langer. "We moeten misschien niet alles kopiëren wat de Amerikanen doen," zegt de Franse projectleider. "Maar we kunnen ons wel laten inspireren door goede ideeën."

In de drive-thru worden dezelfde stappen gevolgd als op een 'normale' vaccinatielocatie. Het is de bedoeling dat er iedere dag honderd Pfizer-prikken worden gezet. Als de vaccinatiestraat een succes is, komen er ook drive-thru's in andere Franse steden.