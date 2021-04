GGD-chef verdedigt terugfluiten GGD Noord-Limburg• 'Meer geld nodig voor cultuursector'

GGD-directeur Sjaak de Gouw zegt dat de GGD Noord-Limburg geen restvaccins aan kwetsbare doelgroepen mag geven omdat anders grote verschillen gaan ontstaan tussen regio's. Als enige GGD werden in Noord-Limburg vaccindoses die aan het eind van de dag over waren gegeven aan kwetsbaren, zoals mensen met obesitas of andere medische risico's. Een nieuwe richtlijn van het ministerie van Volksgezondheid maakt daar een einde aan: de restvaccins moeten voortaan worden gegeven aan GGD- en ziekenhuispersoneel (zie post 06.37 uur).

De Gouw zegt in het NOS Radio 1 Journaal dat lang is geprobeerd om criteria vast te stellen voor wie in aanmerking zou moeten komen voor de restvaccins. Dat vergt medewerking van specialistenverenigingen en huisartsen in heel Nederland, benadrukt De Gouw. Uiteindelijk bleek het volgens hem te gecompliceerd en is ervoor gekozen om de restdoses naar GGD- en ziekenhuispersoneel te laten gaan. De Gouw benadrukt dat het gaat om een paar vaccindoses per dag per GGD-priklocatie.

Huisartsen houden wel wat meer ruimte om naar eigen inzicht te bepalen wie in aanmerking moet komen voor doses die over zijn, zegt De Gouw. "Dat is de professionele autonomie van huisartsen. Het belangrijkste vinden wij dat iedere Nederlander hetzelfde recht heeft op een vaccin. Het is moeilijk uit te leggen als de ene huisarts besluit dat een mantelzorger of onderwijzer in aanmerking komt, terwijl die mensen in andere regio's moeten wachten."