Zoektocht naar vermisten gekapseisd schip voor kust Louisiana

Reddingwerkers hebben een dode uit het water gehaald. Zes overlevenden zijn door een schip van de kustwacht of andere schepen aan boord genomen.

Een liftschip wordt gebruikt om zwaar materieel naar olie-installaties in de Golf van Mexico te brengen. Het heeft drie lange uitschuifbare poten van elk 75 meter waarmee het op de zeebodem kan staan.

Reddingswerkers en vrijwilligers zijn voor de kust van de Amerikaanse staat Louisiana op zoek naar twaalf vermisten van een scheepsramp. Ze waren aan boord van een liftschip dat gisteren in de Golf van Mexico omsloeg. Dat gebeurde 13 kilometer uit de kust van de zeehaven Port Fourchon.

De Amerikaanse kustwacht sluit niet uit dat er nog overlevenden aan boord van het schip zijn. Slecht weer bemoeilijkt het zoeken naar slachtoffers. "We houden hoop", antwoordde een kustwachtofficier op vragen van journalisten. "We kunnen dit werk niet doen als we niet optimistisch zijn."