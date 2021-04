Nederlaag handbalsters tegen Kroatië bij rentree Polman en Broch

De Nederlandse handbalsters hebben hun eerste wedstrijd van een drielandentoernooi in Kroatië nipt verloren. Oranje, dat een aantal vaste krachten miste, kwam tegen het gastland net iets tekort: 24-23.

Tegenover de absentie van Rinka Duijndam, Kelly Dulfer, Merel Freriks, Laura van der Heijden, Yara ten Holte, Inger Smits en Danick Snelder, die allemaal vanwege een coronabesmetting bij een speelster in de Duitse competitie in quarantaine verblijven, stond de rentree van Estavana Polman, hersteld van een zware knieblessure, en Yvette Broch, die 2,5 jaar geleden met handbalpensioen ging maar op haar schreden is teruggekeerd.

Polman topscorer

Polman was met zes treffers meteen ook de topscorer bij Nederland. Lois Abbingh was in Porec goed voor vier doelpunten tegen Kroatië, dat Oranje op het EK van eind december in de poulefase ook al de baas was geweest (27-25). De Kroatische vrouwen gingen uiteindelijk met brons naar huis, terwijl wereldkampioen Nederland met een tegenvallende zesde plaats genoegen moest nemen.

Nederland speelt donderdag in Porec nog tegen Brazilië.

Afgelopen januari spraken we Broch over haar rentree en een mogelijke terugkeer bij Oranje: