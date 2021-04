Vulkaan op Saint-Vincent 'blijft voorlopig nog wel rommelen', denken experts

Eilandbewoners vullen emmers met water bij een tappunt - Reuters

De vulkaan op het Caribische eiland Saint-Vincent die vrijdag na decennia van inactiviteit uitbarstte, zal de komende tijd blijven rommelen en as uitspuwen. Dat zegt het seismologische centrum van de University of the West Indies. "Het zou zo nog maar een jaar kunnen duren", schat geoloog Richard Robertson in. "We hopen dat we het bij het verkeerde eind hebben, maar we moeten er wel rekening mee houden." La Soufrière barstte vrijdagochtend uit, voor het eerst sinds 1979. Bij de reeks uitbarstingen die volgden zijn voor zover bekend geen doden of gewonden gevallen. Robertson vergelijkt deze uitbarsting met de eruptie uit 1902, toen 1600 mensen om het leven kwamen. Toen bleef de vulkaan lange tijd actief, hoewel de kracht van de uitbarstingen wisselde. Tussen de 16.000 en 20.000 mensen hebben afgelopen weekend de 'rode zones' verlaten. Enkele tientallen mensen hebben geen gehoor gegeven aan de oproep tot evacuatie. De politie van Saint-Vincent heeft aangekondigd dat iedereen die zich nu nog in een risicozone bevindt, zal worden gearresteerd. Op satellietbeelden is de schade op Saint-Vincent goed te zien (sleep het rode bolletje heen en weer):

Premier Ralph Gonsalves van Saint-Vincent heeft de Verenigde Naties om hulp gevraagd. De VN heeft inmiddels een team van experts gestuurd om een plan te maken voor het opruimen van de dikke laag as op het eiland. Ook heeft de de organisatie onder meer voedsel, watertanks en personeel gestuurd. Het eiland heeft een enorm tekort aan drinkwater. De regio kampt al jaren met droogte en nu mensen ook water gebruiken om schoon te maken, dreigt het op te raken. Op plekken waar nog wel water beschikbaar is, staan lange rijen. "We danken God dat we nog leven, maar we hebben meer hulp nodig", zegt een gepensioneerde politieagent die in de rij staat.

In de rij voor drinkwater na vulkaanuitbarsting op Saint Vincent - NOS

Inwoners van de Nederlandse gemeente Sint-Eustatius hebben zeven pallets met drinkwater naar Saint-Vincent gestuurd. Ook heeft het eiland geld ingezameld om getroffen buureilanders te helpen. "Geld ophalen is nog relatief makkelijk, maar spullen daar krijgen is een grotere uitdaging", zegt een van de coördinatoren van de actie tegen lokale media. De as en lavastromen belemmeren het verkeer van mensen en goederen op het eiland. Meerdere (ei)landen in de regio hebben hulp aangeboden. Een liefdadigheidsorganisatie in het Canadese stad Toronto heeft inmiddels zeecontainers met voedselpakketten gestuurd. Ook de Boliviaanse marine is inmiddels op het eiland aangekomen met voertuigen met hulpmiddelen.

De Boliviaanse marine is inmiddels ook aangekomen op het eiland - Reuters