Real Madrid houdt Liverpool in bedwang en bereikt laatste vier Champions League

Liverpool-spits Mohamed Salah - AFP

Real Madrid heeft zich in de kwartfinales van de Champions League niet de kaas van het brood laten eten. Na de 3-1 thuiszege op Liverpool was de 0-0 in de door Björn Kuipers geleide return op Anfield voldoende voor een plek bij de laatste vier. Daarin treft Real in Chelsea opnieuw een Engelse tegenstander. Veel illusies op een goede afloop mocht Liverpool zich vooraf al niet maken. Weliswaar was in de Champions League-historie meer dan eens een club na een 3-1 thuisoverwinning alsnog uitgeschakeld, Real Madrid was in zijn drie gevallen fier overeind gebleven.

Scheidsrechter Björn Kuipers in gesprek met Real Madrid-vedette Luka Modric - AFP

Bovendien begonnen de 'Reds' aan de klus in de wetenschap dat de laatste vier confrontaties met de 'Koninklijke' stuk voor stuk verloren gingen. In die reeks zit ook de verloren Champions League-finale van 2019, toen Real in Wenen met 3-1 te sterk bleek. Aan de andere kant: in het successeizoen 2018/2019, het jaar dat het belangrijkste Europese clubtoernooi gewonnen werd, slaagde Liverpool er in de halve finales op spectaculaire wijze in op eigen veld een 3-0 uitnederlaag tegen Barcelona weg te poesten. De vroege openingsgoal van Divock Origi hielp de thuisploeg destijds goed op weg. Op de paal Die steun in de rug had Mohamed Salah al na twee minuten ook op zijn schoen, maar de Egyptenaar schoot oog in oog met Thibaut Courtois op de voeten van de Belgische sluitpost, die het net als een week geleden zonder het vertrouwde verdedigingsduo Raphael Varane en Sergio Ramos voor zijn neus moest doen. Courtois wist ook een hand te krijgen tegen het geplaatste schot van James Milner dat naar de bovenhoek zeilde.

Thibaut Courtois redt al in de tweede minuut op een schot van Mohamed Salah - Pro Shots

Het op balbezit spelende en op de counter loerende Real - een tactiek die afgelopen zaterdag in de competitietopper tegen Barcelona ook loonde (2-1 winst) - wachtte geduldig op z'n kans. Die kwam er na twintig minuten. Karim Benzema trof na een snelle uitval via de voet van Liverpool-verdediger Ozan Kabak de paal. Pas kort voor rust kwam Liverpool weer dreigend door. Na knap voorbereidend werk van Georginio Wijnaldum schoot Salah te hoog in. Wijnaldum, die bij de stunt tegen Barcelona als invaller twee keer scoorde, volgde kort daarop dat slechte voorbeeld.

Georginio Wijnaldum passeert Toni Kroos - Pro Shots