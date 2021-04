Net als vorige week doet Foden Dortmund het meeste pijn; City naar halve finales

In Dortmund was die achterstand al snel weggepoetst door de fellere thuisploeg, dat sterk begon aan het duel. De bal viel na een kwartier spelen met enig fortuin in het strafschopgebied voor de voeten van Jude Bellingham. De 17-jarige Engelsman vond met zijn zwakkere rechterbeen knap de kruising.

Manchester City heeft zich ten koste van Borussia Dortmund geplaatst voor de halve finales van de Champions League. Daarin treft het Paris Saint-Germain. Na de 2-1 zege van vorige week in Manchester, werd in Duitsland met dezelfde cijfers gewonnen.

City schrok wakker, nam de regie over en creëerde enkele goede kansen. De lat voorkwam de 1-1 van Kevin De Bruyne. En even later bracht Bellingham op de doellijn redding na een schot van Riyad Mahrez.

City neemt duel over

Na rust was het wel raak voor City, al had het daar de hulp van Emre Can voor nodig. De Dortmund-middenvelder kopte in het strafschopgebied de bal tegen zijn arm, waarna de bal op de stip ging. Mahrez schoot vervolgens kiezelhard binnen.

City bleef na de gelijkmaker de bovenliggende partij en dat resulteerde uiteindelijk in de 1-2. Net als een week geleden was Foden de beul.

De jonge Engelsman kreeg alle ruimte op de rand van het strafschopgebied en haalde keihard uit. Keeper Marwin Hitz zag de bal pas laat aankomen,zat er nog met een handje aan, maar via de paal ging de bal er alsnog in.