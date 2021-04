Alle NAVO-troepen snel weg uit Afghanistan, ook Nederlanders vertrekken

De NAVO trekt alle 10.000 militairen terug uit Afghanistan. Dat heeft secretaris-generaal Stoltenberg op een bijeenkomst in Brussel bekendgemaakt. Ook de Nederlandse militairen vertrekken uit het land. De algehele aftocht gebeurt in navolging van het terugtrekken van Amerikaanse en Duitse troepen op 11 september, twintig jaar na de aanslagen op het World Trade Center in New York.

Stoltenberg zegt dat het terugtrekken op 1 mei begint. Binnen enkele maanden moeten alle troepen weg zijn, zegt hij.

Gisteren meldden Amerikaanse functionarissen al dat president Biden de troepen terug wil trekken uit Afghanistan. Biden lichtte dat besluit vandaag toe op een bijeenkomst van de NAVO. Hij wil in mei beginnen met het terugtrekken van de militairen en wil daar uiteindelijk voor 11 september mee klaar zijn.