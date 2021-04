Manchester City en Real Madrid naar halve finales Champions League

In Dortmund is het een fijn schouwspel, zeker nu de spanning na de goal van Borussia hoog is opgelopen. City heeft het heft in handen genomen en was via Zintsjenko dicht bij de gelijkmaker: zijn kopbal, vlak voor het doel, werd echter simpel uit de lucht geplukt door keeper Hitz.

Aan de andere kant is het voor de Engelsen oppassen geblazen voor de Duitse uitbraken, en dan met name voor Champions League-topscorer Haaland (tien goals al in dit seizoen).

Borussia Dortmund-Manchester City 1-0 (1-2)