Borussia Dortmund op 1-0 tegen Manchester City en virtueel in halve finales

In Dortmund is het in de beginfase vooral Borussia wat de klok slaat. De Duitsers moeten dan ook de 2-1 nederlaag uit Manchester goed zien te maken. Heel gevaarlijk is Borussia nog niet geweest: een schot van Dahoud ging recht op keeper Ederson af, dat was het wel zo'n beetje.

Borussia Dortmund-Manchester City 0-0 (1-2)