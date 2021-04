Wordt Roma laatste Europese tegenstander Ten Hag bij Ajax? 'Dat denk ik niet'

Ten Hag over return tegen AS Roma: 'We hebben onze lessen geleerd' - NOS

"Dat denk ik niet", aldus Ten Hag. "Ik heb het hier uitstekend naar mijn zin en heb een contract voor nog een jaar. We zijn bezig een ploeg te bouwen die rijp is om te wedijveren met de grote ploegen van Europa."

Hij kreeg ook de vraag of het duel met Roma, mocht Ajax worden uitgeschakeld, zijn laatste Europese wedstrijd is als coach van de Amsterdammers.

"We hebben vorige week veel kansen gecreëerd en hebben verschillende varianten. Morgen zullen ze zien welke kaarten we trekken", sprak Ten Hag op een persconferentie voor de return van de kwartfinales.

Ajax-trainer Erik ten Hag laat zich aan de vooravond van het Europa League-duel met AS Roma niet in de kaarten kijken over zijn opstelling.

Ten Hag heeft in Rome weer de beschikking over Brian Brobbey, Perr Schuurs en Maarten Stekelenburg, die allemaal terug zijn na blessures. "Iedereen die mee is, is fit om te spelen. Maar Schuurs is er wel even uit geweest, dus ik ga straks op de training eens kijken hoe fit hij is."

Ajax heeft na de 2-1 nederlaag in Amsterdam minstens twee doelpunten nodig om de halve finales van de Europa League te bereiken en zal dus risico's moeten nemen, met alle mogelijke gevolgen van dien.

"We weten dat Roma goed kan counteren, maar vorige week hebben we die counters uitstekend verijdeld. Dat moet morgen ook", zei Ten Hag, die nog wel moet puzzelen hoe hij de rechtsbackpositie gaat invullen nu Devyne Rensch is geschorst.

"We hebben Sean Klaiber, we kunnen schuiven met Jurriën Timber, maar we hebben ook Quinten Timber meegenomen die kan daar ook spelen."

Stekelenburg is er weer bij

Maarten Stekelenburg is helemaal hersteld van de knieblessure die hem de afgelopen week aan de kant hield. De doelman zei het mooi te vinden om weer terug te zijn in Rome, en niet alleen vanwege de mooie stad en het weer.