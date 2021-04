Crypto dendert 'oude' financiële wereld binnen met beursgekte rond bitcoinhandelaar

Ter vergelijking, ING heeft een geschiedenis die meer dan 140 jaar teruggaat, heeft 57.000 mensen werken in kantoren over de hele wereld, 39 miljoen klanten en had een jaaromzet van 18 miljard euro. Toch is de cryptohandelaar met de huidige beurskoers al meer waard dan ING.

Coinbase bestaat nog geen tien jaar, heeft 1200 werknemers, geen hoofdkantoor, 56 miljoen klanten en had een omzet van 1,1 miljard euro in 2020.

Een handelsplatform met nog geen 10 procent van de omzet van ING is nu al bijna het dubbele waard dan die grote Nederlandse financiële instelling. Het gaat om Coinbase, een Amerikaans platform waar consumenten tientallen verschillende soorten cryptovaluta kunnen kopen en opslaan. De handel in bitcoins is verreweg de belangrijkste inkomstenbron voor het bedrijf.

De beursgang van Coinbase is voor de Nasdaq de grootste sinds de beursgang van vervoersdienst Uber. Coinbase-oprichter Brian Armstrong is de grootste aandeelhouder van het bedrijf. Hij bezit bijna een vijfde van de aandelen van het bedrijf en zijn belang is nu vele miljarden waard.

Aan de beursgang van Coinbase zitten ook risico's. Het bedrijf somt in de prospectus die voor de beursgang is gepubliceerd tientallen risico's op, zoals de instorting van de bitcoinmarkt, internetaanvallen, en het kwijtraken van computersleutels die toegang geven tot de cryptomunten. Als de waarde van de bitcoin crasht, gaat ook de omzet van Coinbase onderuit.

Deze beursgang is een mijlpaal in the coming of age van crypto

De beursgang van het handelsplatform in cryptomunten betekent dat de wereld van de digitale valuta weer een stap dichter bij de 'traditionele' financiële wereld is gekomen. Verschillende grote banken en verzekeraars willen geen geld steken in cryptovaluta, maar zijn wel actief op aandelenbeurzen. Op de Amerikaanse aandelenbeurs neemt Coindesk met een waarde van 75 miljard dollar nu een prominente plek in.

"Deze beursgang is een mijlpaal in the coming of age van crypto", zegt Teunis Brosens, cryptodeskundige en ING-econoom. Hij ziet steeds meer tekenen van het volwassener worden van de cryptowereld. "De regelgeving is duidelijker, traditionele financiële markten hebben steeds meer interesse in crypto, beleggingsfondsen beleggen erin. Vorige week zei de Nederlandse vermogensbeheerder Robeco ernaar te kijken. Je ziet steeds meer partijen eraan snuffelen."

Ook sommige andere bedrijven die al een beursnotering hebben, begeven zich in de wereld van cryptovaluta. Zo is de Amsterdamse flitshandelaar Flow Traders sinds afgelopen maand geregistreerd als handelaar in cryptovaluta. Automaker Tesla kondigde begin dit jaar aan dat het 1,5 miljard dollar in bitcoins had geïnvesteerd en dat een nieuwe Tesla straks afgerekend kan worden met bitcoins.