Horeca in Breda woedend over testfeest Koningsdag: 'Een mes in je rug'

Bredase horecaondernemers reageren boos op de aankondiging van een officieel testevenement voor een 'Koningsdagfeest' van Radio 538. Ze vinden het onbegrijpelijk dat 10.000 mensen bijeen mogen komen op het Fieldlab-evenement, terwijl de horeca gesloten blijft.

"Mijn telefoon ontplofte na de persconferentie, Dat heb ik nog nooit meegemaakt. De weerstand is bizar en de woede onder de collega's kroop uit mijn telefoon", vertelt Johan de Vos, vicevoorzitter van Koninklijke Horeca Nederland, aan Omroep Brabant. "Dat dit evenement mag doorgaan op een steenworp afstand van de horeca die als sector niks mag, steekt enorm. Het voelt als een mes in je rug."

De 538 Oranjedag vindt op 24 april plaats op het Bredase Chasséveld. Voorafgaand aan het proefevenement moeten alle bezoekers, medewerkers en andere betrokkenen een sneltest ondergaan. De Vos wil in gesprek met de organisatie van het evenement. "Over hoe we er samen iets van kunnen maken zonder de stad, en vooral de horecaondernemers, in de steek te laten."

Profiteren

De Bredase coalitiepartijen VVD, D66 en PvdA steunen de horecaondernemers en willen dat de horeca in de stad betrokken wordt bij het Fieldlab-experiment. Dat blijkt uit raadsvragen van de partijen. "Misschien kunnen ze de horeca op het evenement verzorgen? Ik wil gewoon heel graag dat de horeca ook kan profiteren", zegt VVD-gemeenteraadslid Eddie Förster.

De drie partijen maken zich ook zorgen over de plek waar het feest is gepland; het Chasséveld in het centrum van de stad. Ze willen van het college weten of het niet ergens anders kan. "10.000 mensen in de stad is echt wel veel", zegt Förster.

De coalitiepartijen vragen het college of er overwogen is minder bezoekers toe te laten. Ook mensen zonder kaartje kunnen naar het feestterrein trekken om een kijkje te nemen. Dat baart ze zorgen. Ook vragen de partijen of het mogelijk is om het Oranjefeest alleen toegankelijk te maken voor mensen uit Breda.