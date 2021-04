Europese landen uiten bezorgdheid over Iraans plan voor verdere verrijking uranium

Iran maakte zijn besluit gisteren bekend. President Rohani zei dat het een reactie was op "nucleair terrorisme" van de kant van aartsrivaal Israël. Hij stelt dat land verantwoordelijk voor de stroomuitval dit weekeind in de nucleaire installatie in Natanz.

"Dit is een ernstige ontwikkeling, omdat de productie van hoogverrijkt uranium een belangrijke stap is naar de productie van een atoomwapen", zeggen de drie landen in een gezamenlijke verklaring. Iran zou geen "geloofwaardige civiele reden" hebben om uranium tot dit niveau te verrijken. Iran zegt dat het verrijkte uranium bedoeld is voor medische toepassingen.

Het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Duitsland hebben hun "grote zorg" uitgesproken over de plannen van Iran om uranium te verrijken tot 60 procent zuiverheid. Dat is ruim boven het niveau dat nodig is voor het maken van een kernwapen.

Volgens Israëlische media is de storing het gevolg van een cyberaanval, uitgevoerd door de Israëlische geheime dienst Mossad. Daarbij zou het Iraanse atoomprogramma ernstige schade zijn toegebracht. De Israëlische regering bevestigt noch ontkent de beschuldiging.

Rohani noemde het besluit een antwoord op de "slechtheid" van Israël. Dat land zou erop uit zijn om de onderhandelingen over een nieuw atoomakkoord te saboteren.

Hij zei ook dat de centrifuges die bij de aanval in Natanz beschadigd raakten, door modernere centrifuges worden vervangen. Daarmee zou het verrijkingsproces kunnen worden versneld.

3,67 procent

In het atoomakkoord dat Iran in 2015 met Frankrijk, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk, de VS, Rusland en China sloot, was afgesproken dat Iran uranium alleen voor wetenschappelijke en economische doeleinden mocht verrijken. Daarvoor was een verrijking van 3,67 procent genoeg. In ruil daarvoor zouden de economische sancties tegen Iran worden opgeheven.

In 2018 trok de VS zijn steun voor het akkoord in. Volgens de toenmalige president Trump stelde de deal Iran juist in staat om door te gaan met de ontwikkeling van een kernwapen. Iran trok zich vorig jaar ook zelf terug uit het akkoord.

Bij het Internationaal Atoomagentschap in Wenen lopen onderhandelingen om het akkoord nieuw leven in te blazen. President Biden is daar voorstander van, Israël is tegen.