Testevenementen leveren testbedrijven per locatie 1,3 miljoen per maand op

Testbedrijven die deelnemers aan verschillende proefevenementen in de cultuur, sport en horeca testen op corona, krijgen daar 42.810 euro per dag voor, per testlocatie. Dat blijkt uit informatie die tot vanmorgen openbaar was op de website van de Stichting Open Nederland, die de teststructuur achter de evenementen organiseert. Per maand komt dat neer op bijna 1,3 miljoen euro per locatie.

Morgen dient een kort geding van 24 testbedrijven tegen de stichting en de Nederlandse Staat, om af te dwingen dat zij tests mogen afnemen voor de evenementen en activiteiten die bij wijze van proef opengesteld worden voor mensen die negatief getest zijn.

Tot 1 mei staan 445 evenementen op het programma met in totaal 232.000 deelnemers. Het alleenrecht om die te mogen testen ligt bij één commercieel testbureau, Lead Health.

De Stichting Open Nederland heeft voor het hele project, dat tot eind augustus duurt, 925 miljoen euro ter beschikking. Gisteren ontstond ophef naar aanleiding van een artikel van onderzoeksplatform Follow The Money over mogelijk gebrekkig toezicht op de stichting en het feit dat de opdracht aan Lead Health niet openbaar was aanbesteed.

Hoeveel Lead Health krijgt voor de testen wil het bedrijf niet kwijt. De voorwaarden die per 1 mei gelden voor alle testbedrijven die willen meedingen stonden tot vanmorgen op de site van de Stichting Open Nederland.

'Overheidsgeld over de balk gooien'

Daaruit bleek dat testbedrijven de benodigde sneltesten straks niet zelf mogen leveren, maar verplicht moeten afnemen bij de Dienst Testen van de overheid. Die testen worden een op een vergoed. De testbedrijven krijgen een vergoeding van 11.610 euro per dag per testlocatie met 30 afnamepunten voor het beschikbaar stellen van de voorzieningen.

Daarnaast krijgen de bedrijven een vergoeding voor de kosten, zoals personeel en veiligheidsmiddelen. Op basis van een capaciteit van 4800 testen per locatie komt de totale vergoeding uit op 42.810 per dag, rekent de Stichting Open Nederland voor.