Waarom we in Europa zo traag prikken

Inmiddels lijken we wat betreft het vaccinatietempo in de pas te lopen met de rest van de Europese Unie. Gisteren bij de persconferentie bleek dat er zo'n 800.000 prikken meer zijn gezet dan het dashboard tot dusver liet zien. Een meevaller doordat het priktempo fors is opgevoerd, maar van een leien dakje gaat het de eerste maanden nog niet.

Nederland had op een aantal punten zijn zaakjes niet op orde en bungelde onderaan het lijstje van Europese landen. Uiteindelijk zijn die verschillen nu onderling relatief klein. Maar kijk je naar de Europese Unie als geheel, dan zijn we vergeleken met bijvoorbeeld de Amerikanen en de Britten veel langzamer.

Hoe kan het dat de Europese Unie in de vaccinatieprogramma's achterloopt? In deze video legt NOS op 3 het uit: