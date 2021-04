De uitzending van 14 april

Vaccinatie ouderen vertraagd door prikvoorrang huisartsen

Door fouten bij het RIVM en voorrang aan zorgverleners, zijn ouderen veel later ingeënt. Dat blijkt uit onderzoek van Nieuwsuur-verslaggevers Siebe Sietsma en Machteld Veen. Door de keuze van het ministerie om de schaarse vaccins van Moderna in te zetten om 14.000 huisartsen te prikken, liep de vaccinatie in zorginstellingen vertraging op. Vanavond een reconstructie in Nieuwsuur.