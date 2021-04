Wielerunie wordt milder bij weggooien bidon: geen uitsluiting, maar eerst boete

De internationale wielrenunie UCI heeft de straffen aangepast voor wielrenners die tijdens een koers hun bidons of ander afval weggooien buiten de daarvoor bestemde zones.

Een overtreding levert eerst een boete en puntenaftrek voor de UCI-ranglijst op. Pas bij de tweede weggeworpen bidon buiten de juiste zone moet een renner de koers verlaten.

In een rittenkoers gebeurt dat pas na de derde overtreding.

Schär was de klos in Vlaanderen

In de Ronde van Vlaanderen werd Michael Schär direct uit de koers gehaald, nadat hij met goede bedoelingen een bidon naar een groepje fans had gegooid. De Zwitser realiseerde zich vrijwel meteen dat hij in overtreding was.