Pidcock verrast Van Aert in Brabantse Pijl, Vollering juicht te vroeg bij de vrouwen

Enkele minuten later hoorde Vollering echter dat ze tweede was geworden. Op een finishfoto bleek de Amerikaanse toch iets sneller.

Bij de vrouwen dacht Demi Vollering gewonnen te hebben. Juichend kwam de Nederlandse van SD Worx in Overijse over de streep na een sprint met Ruth Winder. Ze werd ook al gefêteerd door haar ploeg.

Thomas Pidcock heeft de 61ste editie van de Brabantse Pijl gewonnen. De Brit van Ineos versloeg na 202 kilometer koers zijn medevluchters Wout van Aert en Matteo Trentin in de sprint.

Schelling was op zes seconden achterstand nog wel de rapste van de achtervolgende groep.

Trentin probeerde het met nog 26 kilometer voor de wielen even alleen, maar de Italiaan hield 12 kilometer verderop de benen stil toen Van Aert en Pidcock naderden. De achtervolgers, met onder anderen Oscar Riesebeek en Ide Schelling, kwamen nog dichtbij, maar waren te laat.

Bij de mannen lieten Pidcock, Van Aert en Trentin het peloton op 40 kilometer van de aankomst achter zich. Ze reden gedrieën het gat van een minuut met de kopgroep dicht. Kort daarvoor was al een tweede vluchtgroep vooraan aangesloten.

Vollering was met vijf anderen op 22 kilometer van de streep uit het peloton weggesprongen. Ze deed veruit het meeste werk, maar dat werd uiteindelijk niet beloond.

Leemreize gediskwalificeerd

Gijs Leemreize is door de wedstrijdjury voortijdig uit de Brabantse Pijl gehaald. De 21-jarige Jumbo-Visma-renner had in een afdaling een onreglementaire houding op zijn fiets aangenomen.

Sinds 1 april wordt zittend op het frame afdalen of leunen met beide onderarmen op het stuur meteen bestraft met een uitsluiting. Op die manier wil de internationale wielerunie UCI de veiligheid voor de renners vergroten.